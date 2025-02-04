Пехота ВСУ пополнилась на 50 тысяч военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал перевести в пехоту около 50 000 военных разных родов войск. Новобранцев хотят использовать для ротации воюющих украинских бригад, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на «Украинскую правду» и ее источники в Генштабе.

По данным журналистов, Сырский подписал этот приказ еще 11 января. Как заявил источник в украинском ГШ, бойцов ВСУ намерены продолжать ротировать «независимо от возможного прекращения боевых действий».

«Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает лишь на минимальное пополнение подразделений, а не полноценное обеспечение боевой компоненты», — сказали в Генштабе ВСУ.

В конце января газета The New York Times утверждала, что на фронте находятся 250 000 украинских военных и 400 000 российских бойцов.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поставил задачи для дальнейших действий группировке войск «Восток».