Герасимов поставил задачи для дальнейших действий группировке войск «Восток»

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов прибыл в пункт управления российской группировкой войск «Восток» в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В командном пункте перед Герасимовым с докладом выступил командующий группировкой войск генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Он рассказал об обстановке в зоне спецоперации и ходе выполнения боевых задач.

Герасимов отметил успехи ВС РФ при выбивании противника из населенных пунктов Времевка и Великая Новоселка. Также начальник Генштаба поставил задачи на дальнейшие действия для данной группировки войск.

Ранее группа бойцов ВСУ сдалась в плен в Великой Новоселке в ДНР.