Патриарх Кирилл посмертно наградил погибшего на СВО псковского клирика

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посмертно наградил орденом святого благоверного князя Димитрия Донского I степени погибшего в зоне СВО священника Антония Савченко, сказано на сайте РПЦ .

33-летний клирик Псковской епархии погиб 12 мая 2025 года при исполнении пастырского долга в зоне СВО.

Отец Антоний с апреля 2022 года регулярно выезжал в зону боевых действий, где жил в блиндажах вместе с военнослужащими, совершал богослужения и духовно поддерживал бойцов. За это время он был удостоен патриарших медалей святого Димитрия Донского и святого Александра Невского, а также ряда государственных наград.

«Отец Антоний оставался на поле битвы до конца с воинами, снискав искреннюю любовь и авторитет среди военнослужащих», — говорится в резолюции Патриарха Кирилла на рапорте митрополита Псковского и Порховского Матфея.