Пассажиров аэропорта Самары эвакуировали из-за ракетной опасности
Пассажиров и персонал аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали в специально оборудованные помещения из-за объявления режима «Ракетная опасность», сообщает пресс-служба Росавиации.
Ведомство контролирует ситуацию в аэропорту совместно с Минтрансом.
В Росавиации отметили, что безопасность полетов и пассажиров является приоритетом.
В воздушной гавани введены ограничения на вылет и посадку. Она заработает после их снятия. Информацию об открытии аэропорта сообщат дополнительно.
Ранее режим «Ракетная опасность» также был объявлен в Татарстане. В Казани введены ограничения на работу аэропорта.
