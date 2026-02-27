Пассажиров аэропорта Самары эвакуировали из-за ракетной опасности

сегодня в 14:20

Пассажиров и персонал аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали в специально оборудованные помещения из-за объявления режима «Ракетная опасность», сообщает пресс-служба Росавиации .

Ведомство контролирует ситуацию в аэропорту совместно с Минтрансом.

В Росавиации отметили, что безопасность полетов и пассажиров является приоритетом.

В воздушной гавани введены ограничения на вылет и посадку. Она заработает после их снятия. Информацию об открытии аэропорта сообщат дополнительно.

Ранее режим «Ракетная опасность» также был объявлен в Татарстане. В Казани введены ограничения на работу аэропорта.

