В Татарстане впервые объявлена ракетная опасность

сегодня в 13:31

В Татарстане 27 февраля введен режим «Ракетная опасность». Его объявили впервые, сообщает РБК .

В частности о ракетной опасности заявила в своем Telegram-канале администрация Альметьевского района. Там отметили, что «действует такой же режим, как при опасности БПЛА». Жителей просят укрыться в помещении без окон.

Ранее о ракетной опасности в Татарстане не сообщали. Этот режим введен впервые.

При этом в республике неоднократно действовали режимы «Беспилотная опасность» и «Угроза атаки БПЛА».

Между тем аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.