В Татарстане впервые объявлена ракетная опасность
В Татарстане 27 февраля введен режим «Ракетная опасность». Его объявили впервые, сообщает РБК.
В частности о ракетной опасности заявила в своем Telegram-канале администрация Альметьевского района. Там отметили, что «действует такой же режим, как при опасности БПЛА». Жителей просят укрыться в помещении без окон.
Ранее о ракетной опасности в Татарстане не сообщали. Этот режим введен впервые.
При этом в республике неоднократно действовали режимы «Беспилотная опасность» и «Угроза атаки БПЛА».
Между тем аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты.
