Пасечник сообщил об ударе ВСУ по промзоне в ЛНР ракетами Storm Shadow

1 июня город Краснодон в Луганской Народной Республике (ЛНР) подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представители киевского режима для атаки по мирному населенному пункту использовали французские авиационные ракеты Storm Shadow, об этом в Telegram-канале рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Удар пришелся по промышленной зоне, повреждения получили также многоквартирные и частные дома, есть пострадавшие. По моему поручению на месте происшествия работает глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко», — рассказал Пасечник.

По словам главы ЛНР, Козенко по его поручению будет заниматься в том числе вопросами по организации всей необходимой помощи местным жителям, которые пострадали из-за обстрела со стороны противника.

По мнению Пасечника, удар ВСУ по мирному городу накануне второго раунда переговоров с Россией, которые должны состояться в Стамбуле 2 июня, говорит о том, что на самом деле Киев не хочет завершать конфликт.

«Неспособные держать удар на поле боя, они поступают как настоящие террористы, воюя с гражданским населением», — добавил глава ЛНР.

Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским вылетела в Стамбул. Украинский президент Владимир Зеленский принял предложение России второй раз сесть за стол переговоров на территории Турции.