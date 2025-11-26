«Парту Героя» в память о Вячеславе Вощевозе открыли в лицее Солнечногорска

25 ноября в лицее № 1 состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в честь бывшего ученика учреждения, участника специальной военной операции, лейтенанта Росгвардии Вячеслава Вощевоза. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С детства Вячеслав стремился служить Родине, по примеру своего отца, комбата Валерия Васильевича. Вячеслав погиб 2 июня 2024 года при выполнении боевого задания. Посмертно он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На церемонии присутствовали глава муниципалитета Константин Михальков, его заместитель Ирина Тишина, депутат округа, член местной фракции «Единая Россия» Андрей Дорошенко, юнармейцы Солнечногорска, сослуживцы Вячеслава из Росгвардии, педагоги и родственники героя.

«Вячеслав прошел путь чести, долга и настоящего мужества. „Парта Героя“ — это наглядный урок для нынешних учеников о том, что такое верность, отвага и любовь к своей стране. Право сидеть за этой партой будут получать самые достойные лицеисты — те, кто показывает успехи в учебе, спорте и активной школьной жизни. Мы склоняем головы перед памятью Вячеслава. Его жизнь и подвиг навсегда останутся для нас примером высочайшего героизма и самопожертвования. Вечная слава Герою!», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Единая Россия» в рамках партийных проектов «Новая школа» и «Историческая память» продолжает патриотическую акцию «Парта Героя» в образовательных учреждениях округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.