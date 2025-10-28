«Парни придут с СВО и спросят за дизлайки»: мэр Стрежевого сделал предупреждение

Мэр Стрежевого в Томской области призвал не ставить дизлайки под постами об СВО

Мэр города Стрежевой Томской области Валерий Дениченко призвал горожан не ставить дизлайки под постами о СВО и предупредил о последствиях, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Градоначальник вступил в диалог с одним из жителей в комментариях под публикацией о наборе по контракту. Дениченко заявил, что в чате происходит «обесценивание» бойцов СВО и предупредил, что это может «вылиться в неприятности».

По словам мэра, вычислить тех, кто ставил лайки и дизлайки, легко.

«Парни придут <…> и могут в реальной жизни спросить с тех, кто в том чате их работе дизлайки ставил», — написал мэр.

Он добавил, что не «пугает» горожан, а просто «предостерегает».

