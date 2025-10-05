«Поматросила и бросила»: краснодарская красотка кинула военного на 1,5 млн рублей

Девушка обманула на 1,5 млн рублей и бросила военнослужащего из Краснодарского края. Родственники бойца утверждают, что она не возвращает деньги даже через суд, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Илья П. проживает в станице Кущевской уже 16 лет. В 2023 году Илья познакомился с Надеждой, которая вскоре переехала к нему. Она попросила военного взять первый кредит, утверждая, что деньги нужны ее подруге. Затем Надежда попросила Илью одолжить ей средства на открытие магазина одежды в Ростове, обещая вернуть долг с выручки. Илья доверял Надежде и даже согласился продать свою машину Lada Granta.

Однако вскоре Илья стал неплатежеспособным, а у Надежды якобы прогорел бизнес, после чего она уехала в Ростов. Девушка заблокировала Илью в Instagram*, а сама продолжает публиковать новости об открытии магазина вместе с другим парнем, за которого вскоре вышла замуж.

Близкие пострадавшего утверждают, что Надежда использовала Илью ради вложений в бизнес. На суде девушка заявила, что не намерена возвращать деньги, так как якобы потратила их на ремонт в доме Ильи. В настоящее время мужчина пытается добиться возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

* Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.