«П**** машине!»: российские «Герани» охотятся на мобильные группы ВСУ

Российские дроны «Герань» уничтожают личный состав и технику ВСУ в зоне спецоперации. В этот раз удалось поразить пикап противника, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах, которые снимал противник, слышен приближающийся звук «Герани». Боец кричит сослуживцам, чтобы они покинули салон пикапа. Те успевают выбежать из машины, когда дрон врезается в нее, раздается взрыв.

«П**** машине!» — эмоционально кричит один из солдат ВСУ.

Ранее российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву и тыловым районам Украины. В атаке могли задействовать новые виды оружия, в том числе крылатую ракету для истребителя 5-го поколения Су-57.

