Овощи и сладости: фермеры из Москвы помогают бойцам в зоне СВО

сегодня в 11:53

Принимающие участие в ярмарках московские фермеры отправляют свою продукцию — овощи, мясо и сладости — бойцам СВО, сообщает «Царьград» .

Как уточняется на официальном сайте столичного мэра, бойцы и их семьи получают скидки на ярмарках города на продукцию из более чем 40 регионов России.

Помощь оказывают и жителям приграничных территорий. Перед новогодними праздниками на территорию СВО передали сладости, фрукты и орехи.

На рынках и ярмарках Москвы участники спецоперации и их родные получают скидку 10% на любую продукцию.

Поставщики несут ответственность за качество и свежесть продукции, предварительно ее проверяют специалисты комитета ветеринарии столицы. Все площадки ярмарок расположены недалеко от метро или остановок наземного общественного транспорта.