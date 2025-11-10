Ответ на террористические атаки: Россия поразила объекты Украины «Кинжалами»

сегодня в 13:58

ВС РФ ответили на террористические атаки Украины по гражданским объектам и нанесли поражение противнику, используя различное оружие, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Групповой удар нанесли высокоточным оружием — «Кинжалами» и БПЛА. Поражены аэродромы, центр радио и радиотехнической разведки, склады снарядов к РСЗО «Ольха», цеха сборки и хранения беспилотников.

В Минобороны отметили, что цели ударов достигнуты, все объекты поражены. Проведение СВО на Украине продолжается.

Ранее российские войска освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Рыбное в Запорожской области. Село взяли под контроль бойцы подразделения группировки войск «Восток».

