Отправку беспилотников, обмундирования и масксетей для участников СВО организуют в Люберцах

Отправку беспилотников, обмундирования и маскировочных сетей для участников СВО организует депутат окружного совета Люберец Владимир Сурков. Ему вручили благодарственное письмо от Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ваше участие и поддержка прибавляют нашим солдатам сил в это тяжелое время. Трудно переоценить ту помощь, которую вы оказываете, — она для бойцов очень значима и важна. Благодаря таким людям, как вы, они ощущают заботу, уверенность и веру в победу. Мы искренне благодарим вас за неравнодушие и добрые дела», — отметил представитель Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Максим Чусовитин.

Владимир Сурков активно участвует в сборе гуманитарной помощи: регулярно отправляет на фронт беспилотники (БПЛА), военное обмундирование, а также организовал штаб на улице Камова, где плетут маскировочные сети и собирают грузы для отправки в зону СВО. Кроме того, он содействует в организации спортивных занятий и мероприятий для ветеранов, обеспечивает их инвентарём и оказывает помощь по другим вопросам, связанным с поддержкой ветеранов.

Депутат окружного Совета подчеркнул, что считает эту награду признанием работы всей команды, а также всех неравнодушных жителей, волонтёров и организаций, которые ежедневно помогают собирать необходимую помощь и поддерживают бойцов словом и делом, проявляя милосердие и солидарность.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

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