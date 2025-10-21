сегодня в 15:44

Отец пятерых детей из Забайкалья погиб в зоне СВО

Многодетный отец из Забайкальского края погиб 7 июня в зоне специальной военной операции. В начале июня текущего года мужчина ушел на СВО добровольцем, подписав контракт с Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Новости Могойтуйского района» .

Калинин родился 14 августа 1981 года в населенном пункте Могойтуй. После окончания школы длительное время работал по вахте, а затем в ОАО «РЖД» Борзинской дистанции пути машинистом отопительных установок и котлов высокого давления.

«В жизни Валентин был добрым, отзывчивым, спокойным, трудолюбивым, воспитывали с женой Лидией Владимировной пятерых детей», — говорится в сообщении.

Местные власти выразили искренние соболезнования родным и близким Валентина Калинина.

Ранее 38-летний военнослужащий вернулся с зоны СВО и погиб от рук любовника жены в Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

