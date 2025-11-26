Число «азовцев»* у Клебан-Быкского водохранилища сократилось с 600 до 100

Боевики батальона «Азов»* массово погибают от голода и дронов у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Их количество снизилось с 600 до 100, сообщает Mash .

Украинские боевики находятся в окружении уже 3 месяца. Из котла в среднем удалось выйти двум из десяти. Большинство погибает во время атак дронов и от голода. 12-я бригада ВСУ до сих пор отказывается сдаваться в плен, но и сбежать у них возможности нет.

Бойцы украинской армии попытались провести атаку в Ступочках и Предтечине у Константиновки. Однако наступление провалилось — ВС РФ заняли центр Иванополья.

Ранее стало известно, что более 1 тыс. экс-военнослужащих украинской армии перешли в ряды Вооруженных сил России и участвуют на стороне Москвы в боевых операциях, сформировав 4 самостоятельных воинских соединения.

* Украинское военизированное националистическое объединение «Азов» признано в России террористическим и запрещено.

