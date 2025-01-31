Останки мстившего за сына на СВО вагнеровца месяцами лежали под Курском

Жители Волгограда простились с земляком Василием Щербаковым, ранее служившим в ЧВК «Вагнер» и погибшим в Курской области. После смерти его тело не могли эвакуировать более 2 месяцев из-за постоянных обстрелов, сообщает V1.Ru со ссылкой на вдову убитого и актрису Яну Поплавскую.

Щербакова, у которого был позывной Гилмор, похоронили с воинскими почестями. Он покоится рядом с могилой своего сына, который погиб в первые дни спецоперации на Украине. В первый раз Щербаков-старший отправился на СВО после того, как похоронил наследника.

Волгоградец участвовал во взятии Артемовска (Бахмута) и был ранен, после чего вернулся домой. По словам вдовы погибшего Надежды, после первой командировки у ее мужа «не было лопатки, рука вообще не поднималась почти». Однако военного «тянуло» воевать, и он вновь подписал ушел служить.

Актриса Поплавская написала в соцсетях, что в сентябре 2024 года Щербаков подписал контракт с Минобороны и через месяц погиб в Курской области.

«Сначала надеялись, что живой. Потом нашли, но тело не могли вытащить несколько недель. Только под Новый год его доставили на идентификацию в Ростов, а сегодня воин Василий наконец-то упокоился с миром, рядом со своим сыном», — написала артистка.

Вдова Щербакова сказала, что он погиб 16 октября, а его останки эвакуировали 30 декабря. Погибшего опознали по жетону.