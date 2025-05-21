Осла с рацией нашли в российском танковом полку на СВО

Российские военные используют в зоне СВО «боевого осла», который снаряжен шлемом и рацией. Необычное животное показали бойцы 1-го танкового полка, сообщает Mash Gor .

По данным канала, осла привезли из Кабардино-Балкарской Республики. Судя по всему, ушастому «бойцу» дали позывной Купянск.

Об использовании российской армией животных в зоне СВО ранее сообщали военные блогеры. В частности, в Сети появлялись видео с лошадьми, которых применяли для логистики на передовой.

Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что ВС России используют в зоне боевых действий ослов и коней. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявлял, что применение таких животных на СВО — нормальная практика. Законодатель объяснял это сложностями с доставкой боеприпасов на передовую.