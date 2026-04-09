Орехово-Зуевский округ направил гумпомощь бойцам СВО

сегодня в 18:07

Гуманитарный груз из Орехово-Зуевского округа 8 апреля доставили в подразделения ВС РФ, участвующие в специальной военной операции. Военнослужащим передали автомобиль, оборудование и личные посылки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав груза вошли автомобиль УАЗ «Буханка», автозапчасти, генераторы, тепловизоры, защитные плащи, медикаменты и инструменты для обустройства блиндажей. Также бойцам передали личные посылки от родных и пасхальные куличи.

«Очень важно, что от подразделений приходит обратная связь — ребята записывают видео, благодарят и делятся тем, как им помогает наша поддержка», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Он добавил, что с начала спецоперации из округа совершено 102 выезда, а общий вес доставленной помощи составил 571 тонну.

«Это большая работа и вклад каждого, кто не остается в стороне», — подчеркнул глава.

Ранее четыре военнослужащих 33-го отдельного ремонтно-эвакуационного полка ВДВ вступили в ряды ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.