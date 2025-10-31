сегодня в 14:06

Опубликованы кадры из освобожденной Новоалександровки в Днепропетровской области

ТАСС поделилось кадрами из населенного пункта Новоалександровка в Днепропетровской области, откуда российские войска вытеснили украинских военных.

На видео запечатлена боевая работа военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток». В кадре видны удары, наносимые по позициям противника авиабомбами.

Также на видео изображена работа операторов FPV-дронов. Беспилотники бьют по технике ВСУ.

На последних кадрах видно, как российские военные размещают флаги в освобожденном населенном пункте.

Новоалександровка находится в 10 км к юго-востоку от Покровского, где находится один из ключевых оборонных пунктов ВСУ.

