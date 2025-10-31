Опубликованы кадры из освобожденной Новоалександровки в Днепропетровской области
1:10
ТАСС поделилось кадрами из населенного пункта Новоалександровка в Днепропетровской области, откуда российские войска вытеснили украинских военных.
На видео запечатлена боевая работа военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток». В кадре видны удары, наносимые по позициям противника авиабомбами.
Также на видео изображена работа операторов FPV-дронов. Беспилотники бьют по технике ВСУ.
На последних кадрах видно, как российские военные размещают флаги в освобожденном населенном пункте.
Новоалександровка находится в 10 км к юго-востоку от Покровского, где находится один из ключевых оборонных пунктов ВСУ.
