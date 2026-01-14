сегодня в 07:50

Опубликовано видео сильного пожара после атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

В Сети опубликовано видео мощного пожара на промышленном предприятии, начавшегося после атаки ВСУ на Ростовскую область. Кадрами делится Telegram-канал «РОСТОВ ГЛАВНЫЙ — РОСТОВ НОВОСТИ».

В ролике виден сильный огонь, охвативший здание. Развевается серый дым. По словам очевидцев, после прилета они слышали сильный взрыв.

Все спасательные службы в регионе приведены в готовность. Они ликвидируют последствия атаки.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь рассказал, что из-за ударов дронов ВСУ пожар произошел в зданиях промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова. Одно возгорание было потушено, второе локализовали к 05:30 утра.

В результате атаки пострадали четыре мирных жителя, в том числе маленький ребенок. Повреждены и жилые дома.

