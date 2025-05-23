Опубликовано видео ликвидации беспилотника ВСУ в подмосковном Домодедове

сегодня в 12:13

Опубликовано видео ликвидации беспилотника в подмосковном Домодедове. В 00:38 на подлете к Москве средства ПВО сбили шесть БПЛА, а в 02:41 — еще три дрона, которые летели по направлению к мегаполису, сообщает Mash .

На записи видно, как по летящему по небу беспилотнику ВСУ нанесли удар. На видео показана вспышка.

Затем предметы, похожие на осколки БПЛА, упали на землю.

Ранее Минобороны России отчиталось о том, что средства ПВО сбили за прошедшую ночь 112 беспилотников противника. Над Московским регионом уничтожили 24 БПЛА.