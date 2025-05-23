Опубликовано видео ликвидации беспилотника ВСУ в подмосковном Домодедове
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Опубликовано видео ликвидации беспилотника в подмосковном Домодедове. В 00:38 на подлете к Москве средства ПВО сбили шесть БПЛА, а в 02:41 — еще три дрона, которые летели по направлению к мегаполису, сообщает Mash.
На записи видно, как по летящему по небу беспилотнику ВСУ нанесли удар. На видео показана вспышка.
Затем предметы, похожие на осколки БПЛА, упали на землю.
Ранее Минобороны России отчиталось о том, что средства ПВО сбили за прошедшую ночь 112 беспилотников противника. Над Московским регионом уничтожили 24 БПЛА.