Опубликовано видео эвакуации западной бронетехники из Курской области

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В Сети опубликовали видеозапись, на которой видно, как ВСУ эвакуируют из Курской области поврежденную западную бронетехнику. В том числе из региона вывозят британскую САУ AS-90, сообщает Telegram-канал Military Theme Z.

На видео изображена американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A2 с установленным на ней средством РЭБ. Она буксирует подбитую британскую САУ.

Когда именно снят ролик, неизвестно. Авторы канала утверждают, что больше у Британии нет подобных САУ. Всю технику отдали Украине.

Ранее в Курской области российские дроны разгромили колонну украинского спецназа, когда ВСУ попытались пойти в контрнаступление. Уничтожена техника из стран НАТО и личный состав противника.