Опубликовано фото последствий удара по пункту управления СБУ в Киеве

В Сети появились кадры последствий удара российской армии по пункту управления ВСУ. На фото видно разрушенное здание, снятое с высоты, сообщает Mash .

Российские военные нанесли удар по пункту управления СБУ, конструкторскому бюро «Луч» и позициям американских ЗРК Patriot в Киеве. Решение было принято после атаки западными ракетами по предприятию в Ростовской области. Украинские мониторинговые ресурсы отметили, что атака началась в районе 12 ночи.

Рано утром в воздухе зафиксировали пару Миг-31к, затем над Украиной нависла угроза баллистики. ПВО отработала и попыталась сбить ракеты, последствия сняли на видео. Обломки ракет Patriot упали на бизнес-центр «Торонто» в украинской столице.

На опубликованном видео можно заметить разрушение после работы украинской системы ПВО. В зданиях выбиты стекла. Пожарные ликвидируют последствия.