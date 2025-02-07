Опубликовано фото бронетехники ВСУ в районе Фанасеевки в Курской области

Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны» разместил снимки бронетехники украинской армии, которая находится в районе Фанасеевки в Курской области.

Фотографии с высадкой бойцов противника из бронемашины, которая вела наступление на Уланок в Курской области, сделано в соседней Фанасеевке на суджанском направлении спецоперации. Российские военные сняли видео, в котором оптоволоконный дрон 810 бригады морской пехоты атакует этот украинский MRAP.

К ночи бои продолжались около населенных пунктов Черкасская Конопелька и Фанасеевка.

Ранее Минобороны России заявило, что военные сорвали несколько попыток украинского контрнаступления на территории Курской области. Всего было восемь волн атак.