Российская журналистка и военный блогер Анастасия Кашеварова в личном Telegram-канале рассказала историю «ополченца первой волны», которого не впускают в квартиру из-за уехавших на Украину матери и сестры. По ее словам, перед отъездом родственницы сообщили властям о некоем «запрете пребывания в квартире» для мужчины, и теперь он не может попасть домой.

Об этом Кашеварова рассказала в публикации, в которой призвала лишать выплат тех родственников участников СВО, которые не принимали участия в их воспитании, не платили алименты и спонсировали армию Украины.

В качестве примеров Кашеварова описала историю ополченца, который прописан в квартире, но не может в нее попасть. По ее словам, чиновники «гоняют» бойца и не дают ему находиться в собственном жилье, потому что его родственницы уехали на Украину и якобы «написали органам власти о запрете пребывания его в квартире». Других близких родственников у мужчины нет.

Журналистка также рассказала о ситуации в другой семье, в которой отец и сын воевали друг против друга. По ее словам, в России был мужчина, который ушел от жены и детей, не платил алименты, эмигрировал на Украину и вступил в ВСУ. Сейчас он воюет против российской армии. Сын, которого он бросил, добровольно пошел на СВО и погиб.

После этого, по словам Кашеваровой, супруга и мать погибшего армейца не могли получить выплаты, потому часть этих денег якобы полагается отцу покойного, который воюет за ВСУ.

«Жена и мама не могут получить выплаты, так как отец еще нужен госорганам. Его часть выплат будет его ждать, она заморожена», — утверждает журналистка.