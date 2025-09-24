Оперштаб уточнил число пострадавших при ударе БПЛА ВСУ по Новороссийску

сегодня в 16:22

Оперштаб Кубани: в ходе ударов БПЛА ВСУ по Новороссийску пострадали 7 человек

Из-за ударов БПЛА ВСУ по Новороссийску в Краснодарском крае пострадали 7 человек. Они находятся в больнице, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Седьмой пострадавший получил ранения легкой степени тяжести.

До этого отмечалось, что в результате ударов БПЛА ВСУ по центру Новороссийска погибли 2 человека. В городе был введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что 20 машин получили повреждения в результате атаки БПЛА ВСУ по Новороссийску. Также повреждены 7 домов.

