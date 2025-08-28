сегодня в 17:33

Оператор ВГТРК наступил на мину и взорвался в Курской области. Он выжил, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Военные оказали первую помощь оператору ВГТРК. Его привезли в Курскую областную больницу.

В Скородном Большесолдатского района тоже есть пострадавший. После удара БПЛА ВСУ по стационарному посту МВД ранения получил 26-летний полицейский.

Ранее жителей Курской области, насильно вывезенных на Украину, вернули в Россию. Там с ними встретился Хинштейн.