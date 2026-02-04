Оператор БПЛА Ворон рассказал о работе на Красноармейском направлении

В группировке «Центр» экипаж беспилотника «Скат-350М» выполняет разведывательные задачи без перерывов. Старший оператор с позывным Ворон рассказал подробности о службе на Красноармейском участке фронта, сообщили в пресс-службе Минобороны России .

По словам Ворона, операторы обнаруживают вражеские объекты и направляют информацию артиллеристам, штурмовым группам и летчикам. Он пояснил, что бойцы занимаются воздушной разведкой, корректируют огонь артиллерии и фиксируют результаты обстрелов. Военнослужащий подчеркнул, что во время работы необходимо предельно внимательно следить за изображением с камеры дрона, поскольку даже незначительная на первый взгляд цель способна дать результат.

«Производим аэроразведку, помимо этого корректировка артиллерии, объективный контроль применения артиллерии. В нашей работе очень важно максимально внимательно наблюдать за видео. Иногда даже самая небольшая, маленькая цель может привести к более большой», — рассказал Ворон.

В России военнослужащие получают высокую заработную плату за свою службу. Каждый месяц бойцы зарабатывают минимум 204 тысячи рублей, при этом итоговая сумма варьируется в зависимости от воинского звания.

К примеру, рядовой стрелок получает 204 тысячи, в то время как сержант в должности командира отделения зарабатывает уже 232 тысячи рублей.

При подписании контракта в Московской области государство и региональные власти выплачивают единовременное пособие в размере 3 миллионов рублей. Помимо этого, военным полностью компенсируется военная пенсия, а также предусмотрены дополнительные выплаты за награждение государственными и ведомственными знаками отличия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центр «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

