«Опасный симптом»: Песков прокомментировал возможную поставку ВСУ ракет Tomahawk
Фото - © U.S. Navy
Журналист Павел Зарубин попросил у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать возможные планы Запада по передаче ВСУ американских крылатых ракет Tomahawk. Он отметил, что руководство США действительно допускало отправку таких вооружений Киеву и атак вглубь России, видео опубликовано в Telegram-канале «Вестей».
«Это опасный симптом», — подчеркнул Песков.
В Москве заявления американцев заметили. Если Tomahawk передадут, то произойдет новый виток напряженности. Россия даст «адекватный ответ», подчеркнул пресс-секретарь президента.
Однако понятно, что никакой «волшебной пилюли» для ВСУ нет. Любое оружие не сможет кардинально изменить ход событий в зоне СВО, добавил Песков.
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что власти США допускают вероятность передачи крылатых ракет Tomahawk странам НАТО. Те смогут продать их Украине.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.