сегодня в 17:33

Песков заявил, что американские крылатые ракеты Tomahawk не помогут ВСУ

Журналист Павел Зарубин попросил у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать возможные планы Запада по передаче ВСУ американских крылатых ракет Tomahawk. Он отметил, что руководство США действительно допускало отправку таких вооружений Киеву и атак вглубь России, видео опубликовано в Telegram-канале « Вестей ».

«Это опасный симптом», — подчеркнул Песков.

В Москве заявления американцев заметили. Если Tomahawk передадут, то произойдет новый виток напряженности. Россия даст «адекватный ответ», подчеркнул пресс-секретарь президента.

Однако понятно, что никакой «волшебной пилюли» для ВСУ нет. Любое оружие не сможет кардинально изменить ход событий в зоне СВО, добавил Песков.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что власти США допускают вероятность передачи крылатых ракет Tomahawk странам НАТО. Те смогут продать их Украине.

