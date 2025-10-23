Около 2,5 тонн гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону СВО

В Подольске собрали машину с гуманитарной помощью общим весом около 2,5 тонн, которую отправили бойцам на Херсонское направление, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Председатель Совета депутатов городского округа и представитель Подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков вручил автономный дизельный отопитель, бензиновый и конверторный генераторы, медикаменты и средства связи жене и матери бойцов с позывными Быча и Пумба.

«В такие непростые времена особенно важно, что есть люди, готовые бескорыстно помогать нашим защитникам. Этот гуманитарный груз — не просто вещи, это частичка тепла и поддержки, которая согреет ребят на передовой. Спасибо всем, кто участвует в этом благородном деле», — сказала жена бойца с позывным Быча Наталья.

Родные военнослужащих отметили, что бойцы всегда с благодарностью и радостью встречают гуманитарную помощь.

«Низкий поклон всем волонтерам и неравнодушным жителям Подольска, которые собирают и отправляют гуманитарную помощь нашим бойцам! Ваша забота и поддержка бесценны!», — заключила мама бойца с позывным Пумба Светлана.

