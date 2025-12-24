сегодня в 20:56

Около 20 тыс москвичей отправляются на СВО добровольцами ежегодно

Порядка 20 тыс. москвичей добровольно заключают контракты на военную службу ежегодно. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает ТАСС .

Градоначальник выступил с отчетом о работе правительства мегаполиса в Мосгордуме. Он затронул тему контрактников.

По словам Собянина, Москва является одним из самых крупных центров по контрактации военнослужащих на СВО. Около 20 тыс. москвичей ежегодно отправляются на СВО в качестве добровольцев.

Город оказывает бойцам необходимое содействие и полную поддержку. Также Собянин рассказал, что столица стала крупнейшим в стране медцентром по лечению и реабилитации военнослужащих.

Ранее жителям столицы выдали государственные награды и награды Москвы. Они проявили себя в разных сферах, среди которых образование, городское хозяйство, бизнес, транспорт, здравоохранение.

