Жителям столицы выдали государственные награды и награды Москвы

сегодня в 19:08

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале , что вручил государственные награды и награды города Москвы некоторых жителям. Они проявили себя в разных сферах, среди которых образование, городское хозяйство, бизнес, транспорт, здравоохранение.

Кому выдали государственные награды

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили директор Фонда поддержки семей погибших и пострадавших в вооружённых конфликтах и уволенных в запас военнослужащих «Памяти 6-й роты» Игорь Евтюхин и директор социального дома «Люблино» Виктор Суродин.

Медбрат НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Евгений Золочевский и фельдшер Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф Александр Новокщенов получили медаль Луки Крымского.

Благодарности президента России получили директор Центра содействия семейному воспитанию «Вертикаль» Ольга Мельникова и гендиректор фирмы «Пинский Брендс» Антон Пинский.

Кто получил награды города Москвы

Награды города Москвы получил электромеханик по лифтам АО «Мослифт» Николай Давыдов, учитель истории и обществознания школы №1359 имени авиаконструктора М. Л. Миля Наталья Айвазян, слесарь-ремонтник Курьяновских очистных сооружений АО «Мосводоканал» Дмитрий Красильников. Также их предоставили слесарю-электрику эскалаторной службы Московского метрополитена Максиму Бортному, главной медицинской сестре Геронтолического центра «Люблино» Ольге Голубок, мастеру по текущему содержанию пути Московского метрополитена Александру Коробову.

Собянин поблагодарил жителей мегаполиса за работу и преданность делу, людям, городу.

