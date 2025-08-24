Один сбит, другой подавлен: ВСУ атаковали Кингисеппский район еще двумя дронами

сегодня в 11:08

Дежурные средства ПВО продолжают отражать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые с помощью дронов обстреливают Ленинградскую область. Утром 24 августа один вражеский объект сбили, а второй подавили средствами РЭБ, об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Еще 2 беспилотника уничтожены в Кингисеппском районе. Один сбит средствами ПВО, другой подавлен средствами РЭБ вблизи Ивангорода», — сообщил глава Ленобласти.

Это не первые два сбитых дрона утром 24 августа. Ранее над портом Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти были сбиты в общей сложности 12 дронов. После падения обломков начался пожар.

На местах падения обломков работают оперативные службы. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.