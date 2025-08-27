сегодня в 18:27

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Украинский FPV-дрон убил мирного жителя в селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области. Еще один человек получил серьезное ранение руки, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинский беспилотник ударил по автомобилю, в котором находились мирные граждане. Пассажир получил смертельное ранение. Он погиб на месте.

Водитель машины получил минно-взрывную травму, а также рваную рану правой кисти. Он самостоятельно обратился в местную больницу. Ему оказались первую помощь. В дальнейшем мужчина будет проходить лечение амбулаторно.

Гладков отметил, что «нет слов, которые могли бы утешить» родных и близких погибшего. Он выразил им соболезнования.

Ранее украинский дрон сдетонировал над дорожным полотном в Белгородской области. В результате мощной детонации ударной волной выбило стекла в трех квартирах.