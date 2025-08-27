Белгород атакован беспилотником ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке со стороны Вооруженных сил Украины на областной центр.

По его данным, беспилотный летательный аппарат противника был подорван над дорожным полотном. В результате мощной детонации ударной волной выбило стекла в трех квартирах, расположенных в двух разных многоквартирных домах.

Предварительно, благодаря оперативным действиям систем противовоздушной обороны и своевременному оповещению, жертв и пострадавших среди гражданского населения удалось избежать.

На место происшествия незамедлительно выехали все оперативные службы — МЧС, полиция и коммунальные бригады.