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Один человек погиб при атаке беспилотников ВСУ на Самару

В результате атаки дронов противника в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что погибший во время нападения БПЛА был в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сказал глава региона.

По его словам, специалисты оперативных служб работают на местах инцидентов. Информация о последствиях атаки БПЛА еще уточняется.

Губернатор предупредил, что на территории области действует режим воздушной опасности.

Ранее Минобороны сообщило, что 112 дронов ВСУ ликвидировали над РФ этой ночью, из них пять — над Самарской областью.