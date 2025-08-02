112 украинских дронов ликвидировали над Россией ночью

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Над российскими регионами, Черным и Азовским морями минувшей ночью сбили 112 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их ликвидировали с 20:00 1 августа до 04:40 2 августа с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

34 БПЛА перехватили над Ростовской областью, 31 — над Краснодарским краем, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Рязанской областью, пять — над Самарской областью, четыре — над Пензенской областью, два — над Белгородской областью, по одному — над Крымом и Липецкой областью.

Кроме того, 11 беспилотников уничтожили над Азовским и Черным морями.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что один человек погиб при атаке противника на регион.