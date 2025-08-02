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Один человек погиб при атаке ВСУ на Ростовскую область

Один человек погиб в результате массированной атаки на Ростовскую область, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили крупномасштабную атаку беспилотников в Ростовской области. Воздушные цели были уничтожены над семью районами: Каменском-Шахтинским, Белой Калитвой, Красносулинским, Каменским, Тарасовским, Чертковским и Верхнедонском.

В поселке Углеродовском один из дронов поразил предприятие, вызвав возгорание. Пожар оперативно ликвидирован, однако погиб сотрудник охраны, находившийся на посту.