Очевидец рассказал об убийствах ВСУ детей в ДНР

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ВСУ расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР

ВСУ расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР, рассказал РИА Новости очевидец трагедии.

По словам жителя населенного пункта, дети выпрыгивали из окон дома и пытались убежать, но их расстреляли украинские военные.

"Дети из окон тикали, когда вот это все произошло. Один успел спрятаться", - рассказал мужчина.

Новогродовка находится на западе ДНР.

Ранее сообщалось о расстрелах женщин ВСУ в Курской области.