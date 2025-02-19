Очевидец рассказал об убийствах ВСУ детей в ДНР
ВСУ расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР
ВСУ расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР, рассказал РИА Новости очевидец трагедии.
По словам жителя населенного пункта, дети выпрыгивали из окон дома и пытались убежать, но их расстреляли украинские военные.
"Дети из окон тикали, когда вот это все произошло. Один успел спрятаться", - рассказал мужчина.
Новогродовка находится на западе ДНР.
Ранее сообщалось о расстрелах женщин ВСУ в Курской области.