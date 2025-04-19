Очевидец рассказал, как военные ВСУ покидали Угледар

Очевидец по имени Виктор рассказал, что украинские военные покидали Угледар, переодевшись в гражданскую одежду, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что военные ВСУ бросали оружие и бежали из города перед штурмом.

«Оружие бросали, все бросали. Переодевались. Отсюда, когда бежали, переодевались. Много пряталось по подвалам», —рассказал он.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что оборона ВСУ рассыпалась в населенном пункте Богоявленка на севере от Угледара. Это произошло несмотря на то, что солдаты противника создали там укрепрайоны из бетона.