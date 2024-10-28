ВС РФ пробили оборону украинских войск в селе Богоявленка под Угледаром

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Кимаковский: оборона ВСУ рухнула в селе Богоявленка под Угледаром

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что оборона ВСУ рассыпалась в населенном пункте Богоявленка на севере от Угледара. Это произошло несмотря на то, что солдаты противника создали там укрепрайоны из бетона, сообщает ТАСС .

Он отметил, что ситуация в Донецкой Народной Республике непростая, но российским войскам удалось обвалить оборону ВСУ в Богоявленке.

Кимаковский добавил, что аналогичная ситуация происходит рядом с Селидовым и Горняком. Вскоре удастся проломить оборону ВСУ и в Курахове, считает он.

Ранее украинские солдаты ушли с большинства позиций в Горняке ДНР. Там проводится зачистка города.