ВС РФ пробили оборону украинских войск в селе Богоявленка под Угледаром
Кимаковский: оборона ВСУ рухнула в селе Богоявленка под Угледаром
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что оборона ВСУ рассыпалась в населенном пункте Богоявленка на севере от Угледара. Это произошло несмотря на то, что солдаты противника создали там укрепрайоны из бетона, сообщает ТАСС.
Он отметил, что ситуация в Донецкой Народной Республике непростая, но российским войскам удалось обвалить оборону ВСУ в Богоявленке.
Кимаковский добавил, что аналогичная ситуация происходит рядом с Селидовым и Горняком. Вскоре удастся проломить оборону ВСУ и в Курахове, считает он.
Ранее украинские солдаты ушли с большинства позиций в Горняке ДНР. Там проводится зачистка города.