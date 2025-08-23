Очередной удар ВСУ по Белгородской области привел к гибели мирного жителя

Гладков сообщил о гибели человека от удара ВСУ в Краснояружском районе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередной удар по Белгородской области, в результате чего смертельные травмы получил житель села Репяховка Краснояружского района. О гибели мирного жителя сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ смертельно травмировали мужчину в момент, когда совершили удар с помощью FPV-дрона. Мирный житель скончался на месте происшествия.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким. Белгородская область скорбит вместе с вами», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Еще один человек травмировал ногу в этом же населенном пункте, когда его автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Пострадавшего доставили в Ракитянскую ЦРБ, там врачи осмотрели пациента, оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение в связи с отсутствием необходимости в госпитализации.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ в Белгородской области была повреждена газовая труба, частные дома и машина.