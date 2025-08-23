Дома, авто и газовая труба повреждены в Белгородской области из-за атак ВСУ

Частные и многоквартирные дома, автомобили, хозпостройки, линии электропередачи и газовая труба повреждены в Белгородской области из-за украинских атак за сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По поселкам Октябрьский и Северный, селам Бессоновка, Никольское, Салтыково и Ясные Зори совершены атаки 12 беспилотников, 2 из которых сбиты», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Северном поврежден автомобиль, в Октябрьском — два коммерческих объекта, частный дом и шесть машин, в Ясных Зорях — многоквартирный дом, в Никольском — хозяйственная постройка, грузовой и легковой автомобили, в Салтыкове — частный дом, в Бессоновке — три квартиры и две машины.

По его словам, из-за налета пяти БПЛА в селе Новоалександровка повреждены частный дом и коммерческий объект, в хуторе Климовое — машина и склад.

Еще из-за атаки 26 беспилотников, 13 из которых сбиты, в селе Кукуевка и в хуторе Леоновка было повреждены частные дома, в селе Тимоново — грузовик, в селе Двулучное — машина и забор, в селе Казинка —автомобиль и линия электропередачи.

Также по Шебекинскому округу выпущено восемь боеприпасов и совершена атака 17 дронами, 8 из которых уничтожили. В селе Новая Таволжанка пострадали два частных дома и две хозпостройки, в селе Муром — газовая труба, четыре частных дома, три постройки и машина, в селе Дмитриевка — две постройки.