Обменянный боевик ВСУ: успел пробыть на фронте 1,5 часа, а затем попал в плен

Один из обменянных украинских военнопленных Сергей Гончаров рассказал, что успел пробыть в зоне конфликта только 1,5 часа, после чего он сразу же попал в плен к ВС РФ, сообщает РИА Новости .

«Пришла повестка. Сразу по местам комиссии было обследование, и призвали сразу же», — поделился пленный.

Он добавил, что после учебы людей распределили по бригадам, они прибыл на фронт и в этот же день мужчина и его двое сослуживцев после высадки на позиции попали в окружение. Они сидели в окопах, когда со спины к ним подошли российские бойцы и предложили сдаться.

«Я не успел даже ничего понять — так все быстро произошло», — уточнил украинец.

Ранее освобожденные российские бойцы рассказали о пытках в плену ВСУ. Их избивали и унижали.