сегодня в 15:43

Обломки сбитого дрона ВСУ рухнули рядом с парком «Москино»

В Краснопахорском районе Новой Москвы рядом с декорациями кинопарка «Москино» нашли обломки сбитого украинского дрона. На место обнаружения опасной находки уже выехали саперы, сообщает Mash .

Предварительно известно, что с потенциально опасной территории эвакуировали сотрудников и посетителей. На место, где нашли часть вражеского дрона с пластиковой взрывчаткой, вызвали саперов и спасателей.

Найденная взрывчатка облеплена шариками от подшипников. Обломки рухнули в зоопарке «Планета обезьян». Съемочная площадка «Москино» находится всего в 500 метрах от этого места.

В «Москино» утверждают, что декорации из-за сбитого украинского дрона не пострадали.

Днем 21 июля над Московским регионом сбили пять беспилотников. Суммарно менее чем за три часа (с 12:20 до 15:00 по Москве) военные уничтожили 19 украинских беспилотников, летевших над российскими регионами.