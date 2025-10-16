сегодня в 11:06

Объекты газодобычи горят в Полтавской области после ударов ВС РФ

После ночной атаки в Полтавской области Украины полыхают объекты газодобычи, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Работа газодобывающих объектов приостановлена в результате атак, рассказали в ДТЭК.

Ночью энергетическая инфраструктура ДТЭК «Нафтогаз» была атакована ракетами и беспилотниками.

Ранее опубликовали информацию о том, что по территории Украины был проведен массированный удар.

