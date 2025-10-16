Массированный удар провели по разным городам Украины

сегодня в 07:57

По территории Украины был проведен массированный удар. Местные СМИ пишут об атаках в разных городах, сообщает SHOT .

В Харьковской области жители слышали взрывы в Харькове и Изюме. В Полтавской области взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге. По предварительной информации, было повреждено крупное газохранилище.

Кроме того, взрывы были слышны и в Чернигове.

Ночью на всей территории страны включали сирены воздушной тревоги.

Также ранее в Павлограде Днепропетровской области на юго-востоке Украины прогремели взрывы. Подробностей происшествия нет.

