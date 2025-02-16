Объект критической инфраструктуры загорелся в украинском Николаеве

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В украинском Николаеве произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, на месте происшествия работают оперативные службы, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

«Есть повреждения на объекте критической инфраструктуры (в Николаеве — ред.), возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными», — написал Ким.

О каком именно объекте идет речь, Ким не уточнил. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Николаеве террористка-смертница вблизи одного из кафе взорвала сотрудников ТЦК (местный военкомат — ред.). В результате происшествия погибла сама женщина и один сотрудник ТЦК. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.