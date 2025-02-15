Смертница взорвала сотрудников ТЦК возле кафе в Николаеве

На Украине женщина устроила взрыв у кафе с сотрудниками ТЦК

В Николаеве женщина подошла с сумкой к группе сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), которые находились возле кафе, и привела в действие взрывное устройство, сообщает Газета.ru .

Как пишет украинское издание «Страна.ua», в результате взрыва один военнослужащий скончался на месте, еще несколько сотрудников ТЦК госпитализированы в тяжелом состоянии. Также при взрыве скончалась и сама женщина.

Предположительно, женщина могла потерять мобилизованного сына, которого убили на фронте, и решиться на такой отчаянный шаг.

Ранее в Львоской области украинские военкомы избили военнообязанного мужчину ногами и отобрали велосипед.