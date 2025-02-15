Смертница взорвала сотрудников ТЦК возле кафе в Николаеве
На Украине женщина устроила взрыв у кафе с сотрудниками ТЦК
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В Николаеве женщина подошла с сумкой к группе сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), которые находились возле кафе, и привела в действие взрывное устройство, сообщает Газета.ru.
Как пишет украинское издание «Страна.ua», в результате взрыва один военнослужащий скончался на месте, еще несколько сотрудников ТЦК госпитализированы в тяжелом состоянии. Также при взрыве скончалась и сама женщина.
Предположительно, женщина могла потерять мобилизованного сына, которого убили на фронте, и решиться на такой отчаянный шаг.
Ранее в Львоской области украинские военкомы избили военнообязанного мужчину ногами и отобрали велосипед.