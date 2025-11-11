Объект ГУР МО Украины попал под удар возмездия в ответ на попытку угона МиГ-31
Фото - © РИА Новости
Российские войска нанесли удар возмездия в ответ на попытку угона истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Были поражены важные для ВСУ объекты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
ВС РФ атаковали главный центр радиоэлектронной разведки ГУР МО Украины в Броварах Киевской области. Также под удар попал аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Там стоят американские истребители F-16.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ предотвратили попытку Главного управления разведки Минобороны Украины и британских кураторов завербовать российских летчиков. Пилоту предложили 3 млн долларов за то, что он убьет командира и угонит МиГ-31 с «Кинжалом» за границу.
Российский истребитель противник планировал направить сначала к Одессе, а затем к румынской авиабазе НАТО в Констанце. Там самолет должны были сбить западные средства ПВО. Операцию противник должен был провести 4 ноября, но попытки сорвали сотрудники ФСБ.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.