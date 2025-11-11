Российские войска нанесли удар возмездия в ответ на попытку угона истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Были поражены важные для ВСУ объекты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

ВС РФ атаковали главный центр радиоэлектронной разведки ГУР МО Украины в Броварах Киевской области. Также под удар попал аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Там стоят американские истребители F-16.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ предотвратили попытку Главного управления разведки Минобороны Украины и британских кураторов завербовать российских летчиков. Пилоту предложили 3 млн долларов за то, что он убьет командира и угонит МиГ-31 с «Кинжалом» за границу.

Российский истребитель противник планировал направить сначала к Одессе, а затем к румынской авиабазе НАТО в Констанце. Там самолет должны были сбить западные средства ПВО. Операцию противник должен был провести 4 ноября, но попытки сорвали сотрудники ФСБ.

